Громадська рада при КМДА вимагає негайно розслідувати події на Майдані 30 листопада

Громадська Рада при КМДА направила відкритого листа керівництву міста, в якому висловлює своє обурення подіями ночі 30 листопада, коли на Майдані було жорстоко розігнано мирну студентську акцію.

Про це говорить у своєму блозі голова Громадської Ради Марина Бурмака

(http://blogs.korrespondent.net/users/blog/mpburmaka/a126165).

На переконання членів Громадської ради, для ухвалення рішення застосувати силу не могло бути жодної законної підстави. «Ми вважаємо це безпрецедентним порушенням Конституції, законів, демократичних і загальнолюдських норм. Це злочин проти киян та інших громадян, що приїхали з різних куточків України та з-за кордону, щоб заявити свою позицію», - вважає Марина Бурмака.

За її словами, київська адміністрація мала б гарантувати безпечні умови для мирних демократичних зібрань, але «у кривавих подіях тієї ночі посадовці міської влади проявили недопустиму бездіяльність, чим сприяли перетворенню столиці України на символ деспотії і репресій».

Марина Бурмака наголосила на тій неоднозначні ролі, яку зіграли комунальні служби у провокуванні розгону демонстрантів. Адже офіційно МВС посилається саме на прохання комунальників, яке не було виконано учасниками Майдану, що викликає безліч запитань.

«Невже в реальності усні прохання комунальників мають таку дієвість? Чим обґрунтована необхідність встановлювати ялинку та каток саме цієї ночі - за місяць до Нового року?

Чому, разом з приїздом комунальників, на місці виявилася така кількість беркутівців, вишикуваних посеред ночі і готових до атаки? Чи повідомили міські комунальники своє керівництво, що у них є проблеми з встановленням ялинки і чи дало керівництво згоду на звернення до міліції з проханням силового розгону? Зрештою, хто конкретно підписав наказ про монтажні роботи цієї злощасної ялинки на Майдані уночі 30-го листопада?», - йдеться у блозі Марини Бурмаки.

В результаті, за висловом Голови Громадської ради, «ялинка, яка має бути символом Різдва, уже справедливо названа «кривавою».

На переконання Марини Бурмаки, позов від КМДА про заборону проводити акції в центрі Києва до 7 січня свідчить про те, що влада зовсім не розуміє своїх громадян. І будь-які розмови про партнерські стосунки, взаємодію чи навіть місцеве самоврядування виглядають якось безглуздо.

Висловлюючи позицію киян, Громадська рада при КМДА направила відкриту вимогу до керівництва міста про термінове всебічне та об’єктивне розслідування дій структурних підрозділів міської адміністрації, які причетні до провокування даного конфлікту, а також дій відповідних служб, які повинні були захистити киян. «Ми вимагаємо, аби прізвища причетних посадовців були оприлюднені, а цих людей було притягнуто до юридичної відповідальності за їхні злочинні дії чи бездіяльність. Ми вважаємо, що влада має вжити невідкладні заходи для захисту життя і здоров’я громадян у столиці, їх прав і свобод, та унеможливлення у майбутньому подібних злочинів!», - ідеться у відкритому листі Громадської ради.