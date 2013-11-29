Через масові акції в центрі Києва може ускладнитися рух транспорту

Сьогодні у центрі Києва можливе ускладнення руху транспорту у зв’язку із проведенням масових акцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, через заплановані масові акції, які відбуватимуться на Майдані Незалежності та Європейській площі, у центральній частині міста можливе тимчасове ускладнення руху транспорту та виникнення заторів.

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У КМДА радять за можливості обирати інші маршрути пересування.