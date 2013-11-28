На Андріївському узвозі навпроти будинку Булгакова з'явиться культурний центр

На Андріївському узвозі з'явиться культурний центр із залами-трансформерами, житлові студії і паркінг. Компанія-забудовник представила концепцію того, як виглядатиме територія на місці знесеної фабрики «Юність», пишуть "Вести".

У квітні минулого року на Андріївському узвозі, навпроти будинку Булгакова, знесли три будівлі, включаючи спорудження колишньої швейної фабрики «Юність» - тут планувалося побудувати багатоповерховий офісний комплекс. Це викликало бурхливі протести киян. У результаті компанія відмовилася від своїх планів і створила Суспільно-експертну раду, яка мала вирішити, що будувати на цьому місці.

Орієнтовна концепція вже готова. 65% території кварталу «Юності» хочуть відвести під культурний центр і громадську зону: «Центр буде організований за принципом відкритого майданчика, в якому будуть зал-трансформер для театрально-музичних подій, виставкові, дискусійні і конференц-майданчики, а також інфраструктура-кав'ярня, книжковий магазин, інфо-центр. Крім цього, тут можуть з'явитися громадський амфітеатр і парк», - кажуть у фірмі.

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Найцікавіше, що поруч з культурним центром з'явиться житлова забудова - вона займатиме 35% території. Сам проект ще не розроблений. Однак, за словами члена Громадської ради, любителя київської старовини Михайла Кальницького, тут будуть незвичайні квартири-студії. «Це будуть житлові студії для тих, хто готовий адаптуватися до життя в цьому місці. Вони повинні розуміти, що поруч будуть проходити концерти, спектаклі, виставки , і повинні з цим миритися і не заважати » , - говорить Кальницький . У компанії обіцяють , що будівлі будуть вписуватися в історичну частину Андріївського узвозу: у них будуть мансарди і зелені дахи, а головне - небагато поверхів. На самому узвозі новобудівлі обіцяють не вище існуючих тут будівель, а чим ближче до Замкової гори - тим їх поверховість трохи підвищиться. Житло планують будувати з паркінгами. «Ймовірно, гаражі будуть вбудовані в схилах, там великий перепад висот - 15 метрів, і це можна зробити» , - говорить Кальницький.

Чи будуть відновлювати зруйновані торік будівлі фабрики «Юність», зараз вирішують. «Члени Громадської ради підняли питання, чи потрібно це робити, і вирішили, що в даному випадку необхідно голосування. Результати будуть опубліковані наступного тижня», - кажуть в компанії. Потім концепцію обговорить експертна палата, до якої входять архітектори, і тільки після цього почнуться проекті роботи. За приблизними оцінками, на будівництво потрібно приблизно два роки.