Київську позаторішню ялинку подарували Житомиру

Скандальну 40-метрову ялинку-конус, під якою зустрічали Новий 2012-ий рік на Майдані, подарували Житомиру, але встановлювати її не будуть, оскільки це вимагає великих технічних і фінансових витрат.

Після торішніх обурень киян встановлювати її в столиці знову не наважилися. Ялинку подарували Житомиру, але з умовою, що за гроші міста-одержувача її встановить благодійний фонд "Таврійські ігри".

Юрій Янушевич, директор КП «Електричні мережі зовнішнього освітлення «Міськсвітло», на баланс якого передали ялинку, розповів, що установка 40 -метрового подарунка на площі Корольова в Житомирі є досить витратною і проблемною, пише портал zhitomir.info.

"Я не знаю добре це чи погано, що нам на баланс передали ялинку, але це ж саме та «йолка», над якою сміялася вся Україна. На тобі небоже, що мені негоже", - говорить член міськвиконкому Віталій Француз.

В інтернеті користувачі ялинку-конус називали "терикон посеред Києва", "кульочок для насіння", "творіння кубістів", "килим, який скрутили в конус", "конус-ковролін", "кіл, на який будуть публічно саджати", "сигнальний буй", "дитяча іграшка-пірамідка", "перевернуте морозиво", "боєголовка" та іншими, в тому числі і нецензурними, виразами.