З 28 по 30 листопада рух транспорту на мосту Метро та Броварському проспекті обмежать
13:23, 28 листопада 2013Київ
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Через ремонтні роботи
На мосту Метро частково обмежать рух
Працівники КК «Київавтодор» розпочали роботи з ліквідації ямковості на проїжджій частині від Дніпровського узвозу до Каховського шляхопроводу (через міст Метро та Броварський проспект).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ремонтні роботи проводитимуться з 8:30 до 15:30 у четвер, п’ятницю та суботу (з 28 до 30 листопада).
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У зв’язку з цим рух автотранспорту буде почергово обмежено в кожному напрямку.
У «Київавтодорі» просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.
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