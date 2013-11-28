З 28 по 30 листопада рух транспорту на мосту Метро та Броварському проспекті обмежать

Працівники КК «Київавтодор» розпочали роботи з ліквідації ямковості на проїжджій частині від Дніпровського узвозу до Каховського шляхопроводу (через міст Метро та Броварський проспект).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ремонтні роботи проводитимуться з 8:30 до 15:30 у четвер, п’ятницю та суботу (з 28 до 30 листопада).

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У зв’язку з цим рух автотранспорту буде почергово обмежено в кожному напрямку.

У «Київавтодорі» просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.