До 20 грудня кияни мають змогу висловитися щодо підвищення тарифів на транспорт

11:57, 28 листопада 2013
Київ
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Проїзд має подорожчати на 3 гривні.

метро

До 20 грудня 2013 року кияни можуть надіслати свої пропозиції та зауваження щодо проекту розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», заповнивши відповідну форму.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Проект, що був підготовлений Департаментом економіки та інвестицій КМДА, передбачає встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським транспортом на рівні 3 грн. Разом із тим, вартість проїзних квитків залишається незмінною, а пільгові категорії громадян зможуть і надалі їздити безкоштовно. На думку розробників проекту розпорядження, така пропозиція водночас дозволяє забезпечити і соціальний захист киян, які постійно користуються транспортом, і забезпечити безперебійну роботу КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастранс». Також це дозволить зменшити навантаження на міський бюджет, який згідно з чинним законодавством має відшкодовувати збитки транспортних підприємств, якщо чинні тарифи не покривають витрати з надання послуг.

Надіслати пропозиції та зауваження можна на адресу управління цінової політики Департаменту економіки та інвестицій: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 або на електронну пошту: cinpolit@kievcity.gov.ua. У зверненні необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові, організацію (установу), посаду, телефон/факс/e-mail та власне пропозиції.

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному сайті КМДА не пізніше, ніж за два тижні після закінчення обговорення.

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