До 20 грудня кияни мають змогу висловитися щодо підвищення тарифів на транспорт

До 20 грудня 2013 року кияни можуть надіслати свої пропозиції та зауваження щодо проекту розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», заповнивши відповідну форму.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Проект, що був підготовлений Департаментом економіки та інвестицій КМДА, передбачає встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським транспортом на рівні 3 грн. Разом із тим, вартість проїзних квитків залишається незмінною, а пільгові категорії громадян зможуть і надалі їздити безкоштовно. На думку розробників проекту розпорядження, така пропозиція водночас дозволяє забезпечити і соціальний захист киян, які постійно користуються транспортом, і забезпечити безперебійну роботу КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастранс». Також це дозволить зменшити навантаження на міський бюджет, який згідно з чинним законодавством має відшкодовувати збитки транспортних підприємств, якщо чинні тарифи не покривають витрати з надання послуг.

Надіслати пропозиції та зауваження можна на адресу управління цінової політики Департаменту економіки та інвестицій: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 або на електронну пошту: cinpolit@kievcity.gov.ua. У зверненні необхідно вказати прізвище, ім’я та по батькові, організацію (установу), посаду, телефон/факс/e-mail та власне пропозиції.

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному сайті КМДА не пізніше, ніж за два тижні після закінчення обговорення.