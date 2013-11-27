На Подільському мосту відновили будівельні роботи

На Подільсько-Воскресенському мосту знову пожвавилися будівельні роботи. Сюди вже надійшли перші 4,5 мільйони держбюджетних гривень фінансування з 19,5 мільйони запланованих, пишуть Вести.

А в середині грудня нарешті дороблять арку моста - встановлять останні секції. Допомагати в цьому, до речі, будуть фахівці швейцарської компанії «Єврокон», які піднімали затонулий лайнер «Коста Конкордія».

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Будівництво мосту фактично завмерло два роки тому після падіння плавучого крана «Захарій», за допомогою якого і зводили величезну арку моста, що з'єднує Труханів острів і набережну Дніпра. Тоді комісія дійшла висновку, що кран впав через порушення правил безпеки. За словами керівника групи авторського нагляду інституту «Київсоюзшляхпроект» Едгара Годика, тепер дві секції арки будуть піднімати за допомогою потужних домкратів. Їх встановлять на висоті 75 метрів над землею. А самі секції підвезуть на плавучій платформі. Для підготовки знадобиться два тижні, а самі секції піднімуть за один день. Зараз кран «Захарій» знаходиться в Миколаєві на суднобудівному заводі, його вже майже відремонтували - відновили стрілу, замінили троси, але поки немає електроніки та системи балансування.

Втім, поки що не вирішені питання з дачниками Русанівських садів, через ділянки яких повинен пройти міст. За словами заступника директора «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд» Миколи Васильцова, 41 дачника не влаштовують пропозиції щодо компенсації, і вони судяться. З іншими вже все вирішено - частина з них отримали квартири, компенсацію або ділянки в Биківні. Крім русанівських дач, будівництву заважає гуртожиток заводу «Ленінська кузня» на Рибальському острові. На виселення виділено 136 млн грн, але гроші поки не дійшли.