У Києві стартував Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2013

У Національному палаці мистецтв «Україна» офіційно стартував Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2013.

Як повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення, в урочистій церемонії відкриття взяли участь юні конкурсанти, делегації з 12 країн світу, представники ЗМІ та зіркові гості.

З вітальною промовою до гостей і учасників пісенного бієнале звернулись віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, радник прем’єр-міністра України Валентина Довженко. Також зі святом присутніх привітали т.в.о. генерального директора Національної телекомпанії України Олександр Пантелеймонов та виконавчий директор Дитячого Євробачення Владислав Яковлєв.

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Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко нагадав, що 2013 рік проголошено Президентом України Роком дитячої творчості і цей міжнародний конкурс молодих виконавців є гідним підсумком низки заходів тематичного року.

У свою чергу Уповноважений з прав дитини зачитав вітання Президента України Віктора Януковича учасникам, організаторам та гостям Євробачення-2013, у якому Президент країни висловив сподівання, що київське Євробачення-2013 засвітить нові зірки на європейському музичному небосхилі і побажав конкурсантам успіхів та перемог.

На церемонії відкриття виступила переможниця Дитячого Євробачення-2012 українська співачка Анастасія Петрик і виконала свою нову пісню «Victory».