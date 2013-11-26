Міліція затримала "нарковолонтера", який збирав гроші на дозу
Зі скринькою для пожертвувань
Правоохоронці Дніпровського районного управління столичної міліції викрили та затримали шахрая, який видавав себе за волонтера, збираючи кошти біля одного із торговельних центрів зі скринькою для пожертвувань.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, молодик закликав перехожих допомогти тяжко хворій дитині. Однак, побачивши правоохоронців, він притих. На прохання міліціонерів надати підтверджувальні документи про те, що він працює в благодійному центрі, не зміг.
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Для з’ясування всіх обставин чоловіка доставили до районного управління. Він розповів, що є наркозалежним із великим стажем, тому весь час потребує коштів для придбання чергової дози. Забравши у справжнього волонтера скриньку із фотознімком хворої дитини, наркозалежний у такий спосіб «заробляв» від 200 до 800 гривень на день.
Слідчим відділом Дніпровського районного управління розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує обмеження волі на термін до 3 років.