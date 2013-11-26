Київ зберіг лідерство в національному рейтингу конкурентоспроможності - дослідження

Київ знову очолив національний рейтинг конкурентоспроможності регіонів України – 2013, підготовлений Фондом «Ефективне управління» за підтримки Всесвітнього економічного форуму.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході презентації рейтингу, складеного у формі спеціального звіту вже ушосте, наголошувалося, що цього року всі без виключення регіони України поліпшили свої позиції порівняно з показниками минулого року.

Згідно із звітом, у першу п`ятірку рейтингу увійшли Київ, Харківська область, Одеська, Донецька і Дніпропетровська області – великі промислові регіони з розвиненою інфраструктурою і бізнесом. Коментуючи результати рейтингу, співавтор звіту, старший менеджер фонду «Ефективне управління» Ігор Гончаренко зазначив, що порівняно з минулим роком п`ятірка зазнала зміни. «По-перше, у п`ятірку вперше увійшла Одеська область – відразу на третє місце. А Київ зберіг лідерство», - сказав Гончаренко.

Він також зазначив, що найбільше зростання продемонстрували Крим і Хмельницька область – на 11 і 7 позицій, відповідно. Водночас, перелік аутсайдерів не змінився. У п`ятірку найслабших, як і раніше, входять Чернігівська, Тернопільська, Житомирська, Херсонська і Кіровоградська області.

За словами Гончаренка, в основу складання рейтингу лягли дослідження 12 основних складових розвитку регіонів, включаючи рівень освіти, охорони здоров`я, технологічну готовність регіонів, інновації, ефективність ринку праці і загальний обсяг ринку.

«У рамках дослідження ми опитали 2080 керівників компаній, що представляють малий, середній і великий бізнес усіх регіонів України по 10 галузям, - сказав Гончаренко. - Одночасно ми попросили їх вказати проблеми ведення бізнесу в поточному році, і звернули увагу, що вперше на перше місце вийшла проблема нестабільності державної політики”.

За словами Гончаренка, в цілому регіони України виявилися дуже неоднорідними в частині розвитку, і розриви між регіонами по тих чи інших сферах залишаються вельми істотними. «Розриви збільшилися за показниками освіти, ефективності ринку праці, технологічної готовності і інновацій. Великі розриви відзначаються за показниками розвитку інфраструктури і за розмірами ринку», - сказав Гончаренко.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році Київ також очолив рейтинг конкурентоспроможності регіонів, проте в п`ятірку лідерів входили Харківська, Донецька, Дніпропетровська і Київська області.

У вересні поточного року Україна посіла 84 місце із 148 країн в Індексі глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI), опустившись за рік на 11 позицій через бюрократизм і відсутність прозорості інституційної структури країни. Лідерами рейтингу цього року, як і торік, стали Швейцарія, Сінгапур і Фінляндія. А найменше конкурентоспроможними - Бурунді, Гвінея і Чад.

Фонд «Ефективне управління» створений у 2007 році за ініціативи українського бізнесмена Ріната Ахметова з метою розробки і реалізації проектів і програм, направлених на довгостроковий розвиток української економіки.