Гостинний двір продовжує перетворюватися на ТРЦ: скоро почнуть будувати дах
12:30, 26 листопада 2013Київ
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Але кияни хочуть бачити Поділ без торгових центрів
Вчора з'явилися результати опитування киян щодо того, якою вони хочуть бачити оновлену Контрактову площу. Більшість представляє її пішохідно-велосипедною, з музеями, парками, зонами відпочинку та без ТРЦ, пишуть "Вести".
Щоправда, уникнути появи торгового центру вже не можна - у розпалі реконструкція Гостинного двору, який відкриється у 2015 році.
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«Демонтажні роботи ми майже закінчили, добігають кінця роботи з захисту будівлі від впливу метрополітену, і почнемо будувати перекриття даху», - сказав нам директор проводить реконструкцію, Дмитро Ярич.
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