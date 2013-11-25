Євромайдан намагається розігнати "Беркут"

О пʼятій ранку люди в чорній одежі та масках напали на людей на Майдані Незалежності. Такими повідомленнями почали рясні соціальні мережі вранці 25 листопада, передає ТСН.

Обурені люди пишуть, що на майдан намагалася проїхати вантажівка із причепом, проте її не пустили люди. "Беркут" оточив майдан подвійним кільцем. Мітингувальники пишуть, що "Беркут" бʼє ногами одиноких людей. У соціальних мережах закликають прийти і допомогти захистити мирних людей.

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Пізніше частину людей затиснули біля стелли. Люди кричать "Ганьба!". На Майдан Незалежності приїхала техніка для встановлення катка та новорічної ялинки.

"Беркут" поки що не чіпає людей, але оточив майдан із щитами. На майдані перебуває 200 мітингувальників, "Беркуту" та "титушок" - 300.

Нагадаємо, що раніше "Беркут" зніс намети Євромайдану в Києві під вигуки "Ганьба!".