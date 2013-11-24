На Михайлівській площі мітингують проти "єврогомоінтеграції"

На Михайлівській площі в Києві з гаслом «Ні євро-гомо-інтеграції» мітингують противники підписання угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом.

Як повідомляє Радіо Свобода, на площі розташована велика біла куля з написом «Євро = Гомо» і з намальованим перекресленим півнем і прапором ЄС. Навколо цієї кулі водять хоровод.

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Всього на площі близько 500 учасників акції, і люди продовжують підходити.

Паралельно відбувається хода від Оперного театру до Михайлівської площі з синьо-жовтими прапорами.

Біля Оперного театру в Києві і до Михайлівської площі припарковані близько 30 автобусів, УСПП («Українська спілка промисловців і підприємців»).

Організаторами «Прощання з євро-гомо-інтеграцією» є Глобальна коаліція за природну сім’ю «Зупини це зараз!», «Батьківський комітет України», «Союз громадян України».

Опозиційна акція на підтримку євроінтеграції розпочалася о 12:00 біля пам’ятника Тараові Шевченку в Києві.