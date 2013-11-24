Близько 10 тисяч учасників віча “За європейську Україну!” почали ходу

Близько 10 тис. учасників народного віча “За європейську Україну!” вирушили від Київського національного університету імені Тараса Шевченка по бульвару Шевченка у напрямку Хрещатика.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники ходи, які очолюють колону, тримають великий прапор України та великий прапор із символікою Європейського Союзу.

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До колони приєднуються люди, які чекали на початок ходи на бульварі Шевченка та поблизу Будинку вчителя.

Колону очолюють опозицінйі політики.