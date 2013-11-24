Близько 10 тисяч учасників віча “За європейську Україну!” почали ходу
12:17, 24 листопада 2013Київ
1
Від КНУ ім. Шевченка
Євромайдан Київ / Фото: Фейсбук Віталій Уманець
Близько 10 тис. учасників народного віча “За європейську Україну!” вирушили від Київського національного університету імені Тараса Шевченка по бульвару Шевченка у напрямку Хрещатика.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники ходи, які очолюють колону, тримають великий прапор України та великий прапор із символікою Європейського Союзу.
На тему: У парку Шевченка зібралося кілька тисяч людей
До колони приєднуються люди, які чекали на початок ходи на бульварі Шевченка та поблизу Будинку вчителя.
Колону очолюють опозицінйі політики.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter