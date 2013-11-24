У парку Шевченка зібралося кілька тисяч людей

У столичному парку імені Тараса Шевченка зібралося вже кілька тисяч учасників народного віча “За європейську Україну!”.

Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають прапори із символіками трьох опозиційних політичних сил - ВО “Свобода”, “Батьківщина” та “УДАР”.

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Крім того, учасники акції тримають прапори України, прапори із символікою Євросоюзу і червоно-чорні прапори.

Як відомо, хода від парку Шевченка до Європейської площі має розпочатися о 12.00.