У парку Шевченка зібралося кілька тисяч людей
11:36, 24 листопада 2013Київ
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Учасники віча
Євромайдан Київ / Фото: Фейсбук Віталій Уманець
У столичному парку імені Тараса Шевченка зібралося вже кілька тисяч учасників народного віча “За європейську Україну!”.
Як передає кореспондент УНІАН, вони тримають прапори із символіками трьох опозиційних політичних сил - ВО “Свобода”, “Батьківщина” та “УДАР”.
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Крім того, учасники акції тримають прапори України, прапори із символікою Євросоюзу і червоно-чорні прапори.
Як відомо, хода від парку Шевченка до Європейської площі має розпочатися о 12.00.
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