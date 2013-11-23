У Києві вшанувати пам’ять убитих голодом зібралося понад 5 тисяч осіб

Біля Меморіалу жертвам Голодомору в Києві вшанувати пам’ять убитих голодом зібралося понад 5 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, за кілька хвилин біля Меморіалу розпочнеться панахида, яку відправлять Патріарх Київський та Всієї Русі України Філарет, ієрархи УГКЦ, УПЦ, РКЦ.

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До участі також запрошені представники всіх церков і релігійних організацій України, політики, дипломатичні представники. Після завершення панахиди, орієнтовно о 16.00, розпочнеться загальнонаціональна акція “Запали свічку пам'яті”. Заплановано, що біля Національного меморіалу Голодомору, буде запалено понад 10 тисяч свічок.