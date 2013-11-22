КМДА отримала півтора десятка заявок на акції 24 листопада

Київська міська державна адміністрація отримала півтора десятка повідомлень від різних організаторів про намір провести масові заходи в столиці 24 листопада.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті суспільних комунікацій КМДА.

Згідно з заявками, акції будуть мати різноплановий характер.

Так, подано три заявки від ПП «УДАР», ВО «Батьківщина» та ПП «Європейська партія» про проведення мітингу-ходи Народне віче «За Європейську Україну». Захід пройде з 9.00 до 17.00 за маршрутом: парк ім. Тараса Шевченка - вул. Володимирська - бул. Т. Шевченка - вул. Хрещатик – Європейська площа. Разом заявлено участь 38 тис. людей.

Також подано заявки на проведення зустрічей з виборцями від народних депутатів П.Петренка та Л.Ємця з 9.00 до 17.00 за маршрутом проведення Народного віче, а саме від парку ім. Шевченка до Європейської площі. Петренко очікує зустрічі з 3,5 тис. осіб, Ємець – з 50.тис. виборців згідно з поданими заявками.

Український Союз промисловців та підприємців збирається на Михайлівській площі з 8.00 до 14.00 провести захід «Будуємо Європу в Україні». Очікується участь до 10 тис. осіб.

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В цей же час на Михайлівській площі народний депутат України О.Калетник та ВГО «Батьківський комітет України» організовують акцію «Хоровод-прощання з євро-гомо-інтеграцією». Згідно з заявками в ній візьмуть участь 2 тис. осіб.

Також на Михайлівській площі з 10.00 Слов’янська партія (О.Лузан) проводитиме акцію на підтримку призупинення асоціації з ЄС. Кількість учасників не вказано.

Крім того, 24 листопада гр. В.Онищенко організовує акцію прихильників української збірної на вул. Грушевського, 3. Час проведення заходу з 8.00 до 20.00. Заявлено участь 50 тис. осіб.

ГО «Українська Пастафаріанська церква» планує провести акцію на Майдані Незалежності щодо рівноправ’я конфесій. Заявлено участь 60 осіб.

На Софійській площі з 14.00 до 20.00 проходитиме захід щодо тверезого способу життя.

Серед інших заявок, повідомлення від ТОВ «Українська консалтингова та медіа група» про проведення на вул. Хрещатик о 14.00 флеш-мобу з нагоди відкриття ТРЦ «Гулівер» за участі 120 осіб.

Є також на цей день заявка на проведення акції «проти пропаганди В.Кличка вживання пива», яку організовує ГО «Тверезий Київ» за маршрутом Спортивна площа - вул. Саксаганського - вул.Антоновича (з 12.00 до 15.00). Хочуть залучити тисячу учасників. А також захід щодо невдоволення політикою керівництва партії УДАР, яку громадянин-організатор збирається провести за участі 5 тис. осіб на вул. Антоновича,5, з 11.00 до 16.00.