На столичному Євромайдані вже зібралося близько тисячі осіб

У Києві, на Майдані Незалежності, збільшується кількість учасників акції протесту проти розпорядження уряду, яким припинена підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, не дивлячись на сильний дощ, який іде в Києві, кількість учасників збільшилась з 200 удень до близько тисячі зараз, станом на 17.30. І люди продовжують підходити.

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Водночас, на головній площі столиці комунальні служби завершили монтаж восьми дерев'яних будиночків до новорічних свят.

Працівники правоохоронних органів у касках вишукались навколо цих будиночків та уздовж ділянки вул. Хрещатик неподалік від них.