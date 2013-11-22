На Майдан прийшли виконавці з судовою забороною на акції

У супроводі представників міліції на Майдан Незалежності у Києві прийшли судові виконавці з рішенням суду про заборону проводити захід.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на майдані перебуває майже 200 мітингувальників.

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Також на головну площу столиці привезли дерев'яні будиночки, які зазвичай, встановлюються навколо ялинки напередодні Нового року.

Разом з цими конструкціями на майдан приїхав вантажний КАМАЗ, в якому знаходяться сірі металеві паркани, якими, як правило, огороджують місця проведення заходів за участю офіційних державних діячів.

Водночас, учасники акції закликають один одного не розходитися і продовжувати акцію.

Також слід зазначити, що на початку вул. Інститутської припарковані декілька автобусів з правоохоронцями, один великий автозак.

Такі ж самі автобуси розміщено на вулиці Городецького за консерваторією.