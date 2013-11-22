У київському метро змінять колір жетонів

Після новорічних свят у столичній підземці поміняють жетони : замість синіх кияни користуватимуться зеленими пластиковими кружечками. Пов'язано це з подорожчанням проїзду до 3 гривень - відповідний проект КМДА зараз проходить громадське обговорення. Виготовляти нові жетончики ніхто не буде - вони залишилися з 2010 року , коли при останньому подорожчанні їх теж міняли, повідомляє газета Вести.

Поки в метрополітені не можуть назвати точну дату зміни пластика. Швидше за все, це відбудеться в середині січня. «Зараз проект рішення про подорожчання проїзду обговорюється. Якщо його приймуть, то, звичайно, колір жетончиків поміняється. Зараз ми користуємося синіми, а до цього були зелені - на них і поміняємо . Вони нікуди не поділися, а зберігаються у нас на складі. Собівартість такого жетончика - 60 копійок», - розповіли нам в метро.

Фахівцям достатньо буде декількох хвилин, щоб перепрограмувати турнікети з синіх кружечків на зелені.