На Майдані лишилося близько 50 людей

Станом на 10.00 на Майдані Незалежності під дощем перебуває близько 50 осіб, які протестують проти рішення Кабміну щодо призупинення процесу підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори акції закликають Президента України Віктора Януковича виконати всі умови, які висунув ЄС для підписання Угоди про асоціацію, і планують продовжувати акцію протягом, як мінімум, трьох днів.

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На мітингу також був присутній лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

Він зауважив, що “важливо, щоб люди відчували, що ми всі разом можемо зробити багато всього в Україні тільки об'єднавшись разом, іншого шляху немає”.