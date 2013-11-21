Низка громадських організацій планують відзначити у Києві річницю Помаранчевої революції

Київська міська державна адміністрація отримала станом на 11.00 чотири письмових повідомлення про проведення у п’ятницю, 22 листопада, масових заходів у Києві.

Як повідомили УНІАН у Департаменті суспільних комунікацій КМДА, Громадський рух «Спільна справа» заявив, що з 16.00 має намір розпочати на Майдані Незалежності безстрокову акцію, присвячену 9-й річниці Помаранчевої революції, а також з 19.00 - безстрокової акції на підтримку підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Запланована кількість учасників акції - 10 тис. осіб.

Громадський рух «Українська патріотична альтернатива» заявив про намір провести на Майдані Незалежності ряд заходів, а саме: з 10.00 до 20.00 фотовиставку «Помаранчева революція як це було», з 10.00 до 17.00 - музичний марафон «Разом нас багато», з 17.00 до 19.00 - мітинг «Українські цінності, відстояні Майданом – це європейські цінності». З 18.30 до 20.00 передбачена смолоскипна хода «Освітлимо шлях європейського дому» за маршрутом: Майдан Незалежності – вул. Інститутська – вул. Банкова – Адміністрація Президента України.

ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції» повідомила, що також відзначатиме на Майдані Незалежності з 8.00 до 24.00 9-у річницю Помаранчевої революції, а також 3-ю річницю Податкового майдану. У них теж запланована смолоскипна хода, що відбудеться за маршрутом: Бессарабська площа – вул. Хрещатик - Майдан Незалежності. Заявлена участь 5 тис. осіб.

Також надійшла заявка від ініціативної групи громадян міста Луганськ (Коваленко С.П.) щодо проведення з 10.00 22 листопада по 10.00 24 листопада на Майдані Незалежності зборів громадян з метою обговорення соціально-економічної ситуації в Україні. Запланована кількість учасників акції - 2 тис. осіб.

Крім того, КМДА отримала дві заявки від «УДАРу» та «Батьківщини» на проведення 24 листопада у центрі Києва народного віча «За європейську Україну». Збір учасників відбудеться у парку Шевченка з 9.00 до 11.30, з 11.30 до 12.30 хода за маршрутом: вул. Володимирська – бул. Шевченка – Бессарабська площа – Хрещатик - Європейська площа, де до 16.00 відбуватиметься мітинг.

Заявлена «Батьківщиною» кількість учасників акції - 35 тис. осіб.

КМДА не зверталася з позовною заявою до судових органів щодо обмеження проведення вказаних заходів.