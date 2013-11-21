У Києві екс-депутата райради посадили на 5 років

До 5 років позбавлення волі засуджено колишнього депутата однієї з районних рад міста Києва, який очолював злочинну групу, що ошукала підприємців на загальну суму близько 1,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, викрили злочинну схему працівники столичного УБОЗ.

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До злочинної оборудки депутат залучив свою спільницю, яка на той час працювала в Київській міській державній адміністрації та мала доступ до необхідної злочинцям документації.

Впровадити злочинну схему махінаторам вдалось завдяки посадам, які вони обіймали, зазначається в повідомленні.

Злочинці обіцяли підприємцям вирішити будь-яке питання. Найвигіднішими для себе вони визначили оформлення дозвільної документації на розміщення малих архітектурних форм у Києві. Потерпілих запрошували прямо до адміністративної будівлі, де проходила видача офіційних документів на розміщення МАФів. Однак з рук чиновників ошукані отримували фіктивні папери (з печаткою та підписом), які на перший погляд неможливо було відрізнити від оригіналу.

Суми за послуги чиновників стартували від кількох тисяч доларів за МАФ.

Працівниками спецпідрозділу УБОЗ було зібрано достатню доказову базу для визнання судом вини фігурантів. Учасникам групи інкримінували вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст.358 (підроблення документів, штампів, печаток) Кримінального кодексу України.

Депутата райради засуджено до 5 років ув’язнення, а до його спільниці суд застосував умовно-дострокове звільнення від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.