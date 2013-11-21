У Будинку вчителя експерти і кияни обговорили майбутнє столиці

19 листопада 2013 в історичному Будинку вчителя зібралися представники громадських організацій, інтелігенції, бізнесу, колишні мери Києва, експерти та кваліфіковані управлінці на відкрите засідання Київської Муніципальної Асамблеї.

Вперше за останні двадцять років кияни обговорили майбутнє столичного мегаполісу без представників влади та опозиції, повідомляє прес -служба Київської муніципальної асамблеї.

У своїй доповіді Голова наглядової ради Асамблеї Іван Плачков зазначив, що Києву, перш за все, необхідно повернути законно обраного мера і Київраду.

Голова ради Асамблеї Іван Салій окреслив коло питань, що стосуються інфраструктури міста, і запропонував присутнім взяти участь у формуванні експертних груп.

Лідери громадських думок, експерти та фахівці у своїх доповідях розповіли про можливі шляхи вирішення бюджетних питань, питань культури, містобудування, безпеки, екології, освіти, медицини та пенсійного забезпечення.

Були сформовані експертні групи з ключових напрямків, прийнято ряд робочих документів. Сформовано робочі групи зі стратегічного планування та розвитку соціальної сфери

У своїй програмній заяві, прийнятій одноголосно на засіданні, учасники Київської муніципальної асамблеї окреслили цілі, завдання і методи своєї діяльності.