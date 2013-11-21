Влада обіцяє узгодити з киянами розташування МАФів

Влада Києва обіцяє обговорити з представниками органів самоорганізації населення план розташування малих архітектурних форм на підконтрольній їм території.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сказав перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко під час засідання Громадської ради при КМДА, на якому було обговорено концепцію Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в Києві.

На тему: Через рік у центрі Києва заборонять кіоски

Голубченко пообіцяв врахувати всі зауваження та пропозиції, озвучені на цьому засіданні, а також продовжити громадські обговорення нової концепції схеми.

Заплановано також зустрічі з представниками громадських організацій, які працюють у сфері малого і середнього бізнесу.

«Розробляючи цю схему, ми мали дві мети: перша – це дати можливість сегменту малого і середнього бізнесу працювати в легітимній схемі, друга – це відповідь на соціальний настрій. Кияни не хочуть мати в місті таку кількість малих архітектурних форм. Про це свідчать звернення громадян, що надходять на міський Контакт-центр», – наголосив Голубченко.

На громадських слуханнях представники влади наголосили, що Комплексна схема розроблялася з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також чинних містобудівних обмежень і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.

Згідно з інформацією КМДА, виходячи з цих норм, було враховано такі обмеження для розташування кіосків: мінімальна відстань від проїжджої частини вулиць - не менше 5 м; не менше 20 м - до підземного пішохідного переходу, входу-виходу з метро, до перехрестя вулиць, зупинки міського транспорту; не менше 100 м - до залізничних переїздів; не менше 0 м - до капітальних споруд; 25 м - до прибережних захисних смуг малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 га; 50 м - до середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 га; не менше 100 м - до великих річок, водосховищ на них та озер.

Також запроновано додаткові обмеження: мінімальна відстань від об’єктів пам’ятно-охоронного значення - не менш як 20 м; від дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів - не ближче ніж 100 м (у разі продажу тютюнових та алкогольних виробів – не ближче 200 м); від державних і муніципальних установ - не ближче 50 м, від медичних закладів - не ближче 50 м.

Загалом у місті має залишитися 6500 тимчасових споруд. Комплексна схема буде затверджена у вигляді графічних (у gis-форматі) і текстових матеріалів та у вигляді набору геопросторових даних, представлених на веб-порталі міської влади, на якому кожен житель міста зможе ознайомитися з нею.

Як повідомляв УНІАН, влада Києва має намір до кінця року прийняти всі необхідні нормативні документи для впорядкування мережі МАФів і тимчасових споруд. Наступного року планується розпочати роботи з наведення ладу в цій сфері. Загалом демонтувати передбачено до 8 тис. кіосків.