У Києві під час конфлікту між забудовниками та місцевими жителями помер чоловік

У Києві під час конфлікту, що стався між представниками забудовника і місцевими жителями, помер чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

Читайте також: Півтори сотні гектарів Біличанського лісу віддали під забудову

За даними міліції, сьогодні близько 5 години ранку на вулиці Булгакова, у Святошинському районі столиці, стався конфлікт між представниками забудовника та місцевими мешканцями. У результаті конфлікту громадяни, які впродовж останнього часу виступають проти будівництва, повалили встановлений раніше паркан. Згодом конфлікт переріс в штовханину. Правоохоронці, які прибули на місце події, втрутились та припинили порушення громадського порядку. Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчим відділом Святошинського районного управління міліції міста Києва розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального Кодексу України – «Хуліганство». Триває досудове розслідування.

Окрім цього у міліції повідомили, що під час інциденту одному з киян від хвилювання стало зле. «Син, який знаходився поруч, повів його в бік дому. Однак, підходячи до будинку, чоловік, 1953 року народження, знепритомнів. Люди, які знаходились поруч, викликали на місце швидку медичну допомогу. По приїзду лікарі вжили всіх невідкладних заходів, однак на жаль реанімаційні дії не допомогли. Медики констатували смерть чоловіка», - говориться в повідомленні ВЗГ столичної міліції. Також зазначається, що лікарі засвідчили відсутність будь-яких ознак насильницької смерті на тілі загиблого. Попередня причина смерті – серцевий напад, додали у міліції.