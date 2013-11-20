Департамент містобудування розробив остаточний варіант реконструкції Подолу

У Департаменті містобудування та архітектури розроблено остаточний варіант схеми руху транспорту на Подолі, який після затвердження Київрадою має кардинально змінити Поділ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту.

Як зазначається, нова транспортна схема Подолу передбачає створення величезного пішохідного простору, що включить Андріївський узвіз, Контрактову площу, частину вулиці Сагайдачного від Контрактової до Андріївської, Поштову площу, пішохідну алею, сходи Магдебурзького права - пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз - Володимирська гірка. Створиться і нова пішохідна зона в районі Іллінської церкви, буде відновлено бульвар на Верхньому і Нижньому Валах.

«Статус пішохода стане пріоритетним на території Подолу», - прокоментував заступник директора Департаменту Андрій Вавриш.

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За його словами, на більшій частині подільських вулиць, які будуть визначені як пішохідно-транспортні, будуть влаштовані пішохідні переходи, підняті до рівня тротуару. Тобто, переходячи дорогу не пішохід буде опускатися на рівень проїжджої частин, а навпаки - автомобіль повинен буде підніматися на рівень тротуару. Підняті пішохідні переходи, по суті, будуть широкими лежачими поліцейськими, що змушуватиме водіїв зменшувати швидкість, незалежно від того, знаходиться на них пішохід, чи ні. Це стане найважливішим фактором збільшення безпеки пішоходів на подільських вулицях, зазначають в Департаменті містобудування.

Як нагадується в повідомленні, Поділ перетворюватиметься на пішохідний в рамках Проекту «Київ Самобутній».

«Програма розрахована на тривалий період і на різних етапах буде включати як просту реорганізацію руху, з використанням дорожніх знаків і дорожньої розмітки, так і повну реконструкцію окремих вулиць із заміною інженерії, адже більшість подільських вулиць давно просять капітального, а не ямкового ремонту», - повідомив Вавриш.

Як повідомляв УНІАН, у травні ц.р. голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час засідання Громадської гуманітарної ради Києва, на якому розглядалось питання створення та реалізації програми «Київ Самобутній», висловив переконання, що основну частину Подолу можна оновити та навести там порядок протягом найближчих двох років. За його словами, місто не вкладатиме у реконструкцію бюджетні кошти.

«Власники будівель, а на Подолі в основному це комерційні структури, - це їх прямий обов'язок патріотичний, моральний, бізнес-соціальний - вкласти свої кошти в реконструкцію своїх об'єктів», - зауважив Попов.

Як зазначалось на засіданні, проект «Київ Самобутній» розроблений з метою збереження історичного середовища на Подолі та Дніпровських схилах, підвищення комфорту та привабливості Подолу для туристів та городян.