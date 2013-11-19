Експерти пропонують дати більше демократії киянам

Політологи, юристи, громадські діячі вважають, що кияни повинні отримати більше можливостей впливати на рішення місцевої влади, щоб зробити місцеве самоврядування в столиці реальним.

Про це йшлося під час дискусії на першому засіданні експертного клубу «Київська перспектива», створення якого ініціювала голова однойменної громадської організації, голова Громадської ради при КМДА Марина Бурмака.

«Громадське управління столицею - це коли насущні проблеми суспільства вирішуються через громадську мобілізацію, дієві партнерські взаємини з владою і громадський контроль. Тим більше, що чинне законодавство надає чимало прав, механізмів реального впливу громадян на владу. На сьогодні близько 700 Законів України і 2000 правових актів регламентують функції місцевого самоврядування. Громадянам залишається тільки правильно використовувати їх, щоб реалізувати своє право на участь в управлінні державними справами», - сказала Марина Бурмака.

Політолог Костянтин Матвієнко запропонував створити реальну «електронну демократію» в місті, щоб на офіційному порталі міської влади можна було отримати всю інформацію, в тому числі поточний стан виконання міського бюджету в режимі онлайн.

Він також запропонував посилити місцеве самоврядування на рівні мікрорайону, де громадяни об'єднані спільними інтересами. «Ліквідація районних рад була абсолютно справедливим кроком, тому що жителі районів не є територіальною громадою і не об'єднані спільними комунальними інтересами. Ось мешканці мікрорайонів об'єднані цими інтересами. Розроблено дві докладні карти київських мікрорайонів, і там дійсно треба забезпечити місцеве самоврядування. Яким чином? По-перше, вони мають право претендувати на частину бюджету і, по-друге, право погодження щодо землі, розміщення малих архітектурних форм. Тоді вони стануть реальною владою», - вважає експерт.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко підтримав ідеї посилити самоврядування від будинку до мікрорайону, прийнявши або окремий закон або зміни до закону про місцеве самоврядування. Однак, на його думку, одночасно повинні бути проведені зміни бюджетної політики, оскільки місцеве самоврядування є заручником бюджетної системи, яка заснована на дотаційності міст.

Про фінансові обмеження для місцевого самоврядування сказав і виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Пітцик.

Більш активне залучення громадян до вирішення місцевих питань підтримала і Марина Бурмака, запропонувавши в цьому спиратися на європейські практики. «У європейських країнах більше говорять про демократію співучасті, тобто про реалізацію влади через взаємодію та спільну відповідальність на основі відкритої комунікації, рівності всіх учасників діалогу, осмислення проблем з різних точок зору і позицій. Безумовно, ми повинні вивчити ці практики і запозичити цей досвід», - переконана вона. За словами Марини Бурмаки, дії влади можуть бути успішними тільки тоді, коли їх підтримує громадськість і розуміє суть рішень влади. «А для цього необхідно взаємодія органів влади з громадянами при прийнятті рішень на всіх рівнях», - вважає голова Центру суспільного розвитку «Київська перспектива» Марина Бурмака.