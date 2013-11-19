Пилипишин збирається в мери Києва

Кандидат у нардепи по одномандатному округу № 223 (Київ) Віктор Пилипишин заявив, що розглядає боротьбу за депутатський мандат як проміжний етап у дорозі на пост мера столиці.

Про це екс-голова Шевченківської райдержадміністрації Києва заявив сьогодні під час прес-конференції.

Пилипишин також заявив, що в разі перемоги на повторних виборах, він буде домагатися прийняття Радою «адекватного Закону «Про столицю», що розширює повноваження міського голови».

«Крім того, я наполягатиму в парламенті на проведенні виборів мера Києва та виборів до Київради», - додав Пилипишин.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 листопада, Голосіївський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок екс-голові Шевченківської районної держадміністрації столиці Віктору Пилипишину, звинуваченому у перевищенні службових повноважень

На судовому засіданні минулого тижня прокуратура вимагала для обвинуваченого покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, проте суд вирішив, що в діях обвинуваченого складу злочину не було.

14 листопада Пилипишин як самовисуванець подав до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації кандидатом у народні депутати в 223- му окрузі. На парламентських виборах у 2012 році головними суперниками в окрузі № 223 (Шевченківський район Києва) були кандидат від ВО " Свобода " Юрій Левченко та самовисуванець Пилипишин.

5 листопада ЦВК винесла постанову про визнання неможливості встановлення достовірних результатів виборів у п'яти одномандатних округах, у тому числі в 223-му. Повторні вибори до Верховної Ради України у п'яти округах відбудуться 15 грудня цього року.