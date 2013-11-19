Кравчук вважає, що влада в Києві - не найгірша

Колишній Президент України Леонід Кравчук запевняє, що київська влада не найгірша з точки зору демократії серед українських міст.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Кравчук висловив під час першого засідання експертного клубу “Київська перспектива” на тему: “Як взаємодіяти киянам із владою”.

“Київська влада не найгірша з точки зору демократії, у нас є такі міста, де загалом говорити не дозволяють, а тут ніби є бажання і є реакція, але як створити лінію поведінки між народом і владою, щоб одні одного чули і були зацікавлені і ніхто не звинувачував тільки все, всіх і у всьому”, - заявив екс-президент.

Крім цього він додав, що “у нас немає до цього часу розумних взаємодій народно-представницької та державної влади. І ми не можемо ніяк добитись, щоб представник держави був лише представником, а не керівником держави, а в цьому є дуже велика різниця, саме в цьому закладені усі механізми, які можна привести в дію, якщо встановити таку взаємодію”.

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Кравчук вважає, що «.. все буде гаразд, якщо громадяни виявлятимуть ініціативу, виконавча влада буде зацікавлена в цій ініціативі та влада буде відповідальною перед народом. Якщо ці три складові об'єднати, то усі питання будуть вирішуватись”.

При цьому Кравчук зауважив, що «ми практично завершили підготовку концепції змін до Конституції, і однією з найважливіших пропозицій там буде місцеве самоврядування, а до цього часу воно конституційно не визначене — це свідчить про те, як представники народу, депутати та влада ставляться до місцевого самоврядування».

Нагадаємо, Кравчук очолює Конституційну асамблею, яка має намір затвердити концепцію внесення змін до Конституції України до 6 грудня цього року.