У гуртожитку НПУ ім. Драгоманова сталася пожежа

У Києві у понеділок, 18 листопада, у 12-поверховій будівлі гуртожитку Національного педагогічного університету імені Драгоманова виникла пожежа, повідомляє ТСН.

Як повідомили у столичній ДСНС, вогонь з'явився на першому поверсі у приміщенні електрощитової. З приміщення було евакуйовано 40 осіб, причому дев’ятеро з них звернулися до лікарів швидкої допомоги зі скаргами на погане самопочуття.

Трьох людей з підозрою на отруєння продуктами горіння середньої тяжкості було направлено до лікарень. У будівлі вогонь знищив обладнання щитової та закопчені стіни коридору. Причини пожежі та розміри матеріальних збитків встановлюються.

Нагадаємо, раніше масштабна пожежа спалахнула в адміністративній будівлі Національного аграрного університету.