У Києві спіймано трьох турків, що везли півцентнера героїну в ЄС

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту трьом громадянам Турецької Республіки, які намагалися транзитом через Україну перевезти до країн Євросоюзу велику партію героїну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за результатами проведених слідчих дій вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

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Минулого тижня під час обшуків у приміщеннях столичного ресторанно-розважального комплексу, де проживали підозрювані, правоохоронці вилучили 105 згортків з порошкоподібною речовиною загальною масою 52,5 кг. У подальшому ще два пакунки з аналогічною речовиною були виявлені під час огляду автомобіля, який використовували іноземці. Згідно з висновками експертів, вилучена речовина містила героїн. Слідство з'ясувало, що зловмисники планували транзитом через Україну перевезти наркотики з однієї із азійських країн до Європи. За цінами "чорного ринку", вартість вилученої партії героїну - понад 7 млн грн.