У КМДА розповіли, скільки дітей відвідують різні секції та гуртки

У Києві функціонує 93 позашкільних навчальних заклади, з них - 54 дитячо-юнацьких спортивних школи; 39 центрів-будинків дитячої творчості і т. п. Загалом різними формами додаткової освіти охоплено близько 98 % учнів. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Вікторія Челомбітько.

«Ми намагаємося створити всі умови для того, щоб діти всебічно розвивалися. Тому зайнятість вихованців позашкільних навчальних закладів здійснюється за різноманітними напрямками: художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, дослідно-експериментальний, соціально-реабілітаційний, фізкультурно-оздоровчий, туристично-краєзнавчий, військово-патріотичний, гуманітарний тощо» - зазначила Челомбітько.

Всього в Києві понад 100 тисяч дітей відвідують різні секції та гуртки.

Зокрема, в 39 палацах, центрах і будинках дитячої та юнацької творчості працює 3192 гуртка , в яких займається 74 081 дитина. Це 31,4 % від загальної кількості учнів . У 54 ДЮСШ - 2240 навчальних груп , їх відвідує 24119 дітей (10,21 % від загальної кількості учнів). У 62 позашкільних навчальних закладах, підпорядкованих Департаменту культури КМДА, займається 21898 вихованців (9,27 % від загальної кількості учнів).

Вікторія Челомбітько підкреслила, що в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича «Діти - майбутнє України», 99,4 % творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів системи освіти фінансується за рахунок бюджетних асигнувань, діти їх відвідують на безоплатній основі. Для цього в міському бюджеті в 2013 році передбачені видатки в сумі 195,4 млн. грн.