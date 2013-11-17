У Києві планують встановити 6 нових меморіальних дошок

Відповідно до Положення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у місті, та враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків від 9 жовтня 2013 року, у столиці встановлять 6 меморіальних дошок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У прес-службі зазначили, що витрати, пов’язані із виготовленням та встановленням меморіальних дошок, будуть профінансовані за кошти ініціаторів встановлення.

Так, на звернення міського Клубу києвознавців «Мнемосіна» меморіальну дошку на честь Леоніда Волинського, художника та письменника, члена Спілок художників і письменників України розмістять на будинку №23 на вулиці Шота Руставеллі.

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Національна академія наук України клопотала про встановлення меморіальної дошки на честь Олексія Ситенка, академіка НАН України на будинку № 51-53 на вулиці Володимирській.

Міністерство культури України ініціювало увічнення ім’я хірурга, доктора медицини, професора Валентина Войно-Ясенецького, розмістивши дошку на його честь на фасаді Київської міської клінічної лікарні №18 на будинку №17 на бульварі Тараса Шевченка.

Меморіальна дошка на честь Ігоря Побірченка, вченого і громадського діяча, доктора юридичних наук, академіка Національної академії правових наук України, організатора міжнародного арбітражу в Україні встановлять на будинку №17/5 на вулиці Інститутській (ініціатор – Торгово-промислова палата України).

На звернення депутатів Київської міської ради на вулиці Ярославів Вал, 9 буде встановлена меморіальна дошка на честь Івана Гавдиди, одного із засновників Товариства української мови.

Крім того, громадська організація Міждержавного союзу за дружбу міст-героїв ініціювала розміщення меморіальної дошки на честь 9-ї танкової бригади 101-го батальйону на будинку №4 на вулиці Івана Кудрі.