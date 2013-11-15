Кількасот футбольних фанів провели марш у Києві (фото, відео)

У Києві футбольні фанати провели марш на підтримку використання націоналістичної символіки на футбольних матчах.

Учасники маршу переконані, що за ініціативою української Федерації футболу (а не міжнародних організацій) їм забороняють приносити на трибуни червоно-чорні прапори і портрети Романа Шухевича чи Степана Бандери.

Як повідомляє Радіо Свобода, у марші взяли участь понад 500 футбольних вболівальників.

Учасники ходи пройшли Києвом з червоно-чорними прапорами і піротехнікою до будівлі ФФУ.

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Наприкінці вересня дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення, що відбірковий матч чемпіонату світу 2014 року між збірними України та Польщі з футболу 11 жовтня в Харкові відбудеться без глядачів. Крім того, цим рішенням збірній України заборонено грати на стадіоні «Арена Львів» матчі під егідою ФІФА до закінчення відбіркового турніру на чемпіонат світу 2018 року в Росії.

Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив своє рішення на підставі рапортів арбітра та інспектора матчу Україна-Сан-Марино, який відбувся 6 вересня у Львові, а також доповіді спостерігача організації FARE про расистські та дискримінаційні прояви місцевих вболівальників. ФФУ подала апеляцію на це рішення та попросила розглянути її за прискореною процедурою.

3 жовтня віце-президент УЄФА Григорій Суркіс повідомив, що дію санкцій до України зупинено на час розгляду апеляції.