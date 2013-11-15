Влада Троїцького звинувачують у травматичних для дитячої психіки спектаклях (документ)

Трупа Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, художнім керівником якого був призначений Владислав Троїцький, написала відкритий лист, в якому висловила йому недовіру.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на самого Троїцького.

Відкритий лист, в якому актори, музиканти і хористи трупи театру висловлюють невдоволення призначенням Троїцького на посаду художнього керівника, вже спрямовано до Головного управління культури і мистецтв Київської міськадміністрації.

У документі йдеться, що колектив театру був шокований заявами нового керівника про його негативнеставленні до класичного музичного мистецтва. Коллектив театру вважає, що людина, яка не має музичної освіти і досвіду роботи в музичному театрі, не може бути художнім керівником такого театру, як Муніципальний театр опери та балету для дітей та юнацтва.

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На думку підписантів, "спектаклі пана Троїцького є травматичними для дитячої психіки та шкідливими для духовного становлення юних глядачів".

"Колектив театру висловлює недовіру пану Троїцькому В.Ю., який абсолютно не відповідає високим вимогам до посту художнього керівника академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва", - сказано у відкритому листі колективу театру до громадськості.

Крім того, колектив вимагає від Департаменту культури КМДА негайно скасувати "незаконний наказ про призначення пана Троїцького на пост без проведення відповідного конкурсу і наполягає на законному праві провести конкурс на заміщення посади художнього керівника театру".

Станом на 12:00 15 листопада 2013 під цим листом було зібрано 295 підписів. Всього в театрі працює 374 людини.

Нагадаємо, на посаду художнього керівника Театру опери та балету для дітей та юнацтва Троїцького призначили в кінці жовтня. На цій посаді він змінив Раду Поклітару, який керував театром близько півтора років.

Довідка. Владислав Троїцький - режисер, актор, продюсер, засновник кількох масштабних культурних проектів, серед яких ЦСМ "Дах", гурт "ДахаБраха", Гогольфест та інші.