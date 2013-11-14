Попов підписав програму святкування Нового року та Різдва

У Києві затверджено Програму проведення загальноміських новорічних та різдвяних заходів, що відбуватимуться у столиці протягом грудня 2013 та січня 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Згідно з документом, свято зустрічі Нового 2014 року на Майдані Незалежності розпочнеться 31 грудня о 19.00 і триватиме до 02.00 1 січня 2014 року.

Водночас Програма новорічного та різдвяного святкування стартує в столиці 14 грудня - на Хрещатику відбудеться загальноміська акція «Не забудь привітати». 19 грудня на Майдані Незалежності відбудеться урочисте засвічення головної ялинки України. У День святого Миколая діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей відвідають Київський національний академічний театр оперети та отримають подарунки.

Крім того, з 19 до 23 грудня діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, бездоглядні та безпритульні, діти, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, талановиті й обдаровані діти та вихованці шкіл-інтернатів відвідуватимуть новорічні вистави у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського.

21 грудня у Колонній залі КМДА відбудуться святкові вистави для дітей з функціональними обмеженнями, дітей-сиріт та юних киян, позбавлених батьківського піклування, вихованців шкіл-інтернатів та дитячих будинків Києва.

22 грудня відбудеться розважально-спортивна акція «Новорічний пробіг». Стартуватиме святковий маршрут з Майдану Незалежності і пролягатиме через Хрещатик, Бессарабську площу, вул. Червоноармійську, площу Льва Толстого та у зворотному напрямку.

Фестиваль спортивного свята «Зимові старти на льоду» відбудеться 30 грудня у Льодовому комплексі на вул. Лайоша Гавро, 4-Г.

7 січня для кияни та гостей міста влаштують святкування Різдва на Хрещатику.

10 та 11 січня 2014 року у Легкоатлетичному манежі Республіканського вищого училища фізичної культури відбудуться ХVІІІ Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Різдвяні старти».

Традиційно 19 січня уся київська громада відзначатиме Свято Водохреща. Заходи з нагоди Хрещення Господнього відбуватимуться на Оболонській набережній біля Свято-Покровського собору Української православної церкви та у парку культури і відпочинку «Гідропарк».

Крім того, планується традиційний парад Дідів Морозів-волонтерів.

Також передбачається святкове тематичне оформлення вулиць і площ всіх районів у столиці.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада на Майдані Незалежності розпочали встановлення головної новорічної ялинки України.