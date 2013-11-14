У Київраді запевняють, що дерева Біличанського лісу не вирубуватимуть.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київради у зв’язку з прийнятим вчора, 13 листопада, міськрадою рішенням про зміну цільового призначення двох земельних ділянок загальною площею 147,1128 га на вул. Пономарьова, 1-А, у Святошинському районі для реалізації проекту BIONIC Hill.

Зокрема, Київрада дозволила використовувати ділянки колишньої військової частини для комплексної забудови та експлуатації об’єктів житлового, громадського, адміністративного призначення та соціальної інфраструктури, а також для будівництва та експлуатації індустріального парку в рамках реалізації проекту BIONIC Hill.

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“На момент зміни цільового призначення ділянки вже понад чотири роки перебували у приватній власності з призначенням під будівництво. На підставі державного акту на право власності вони перебувають у власності ТОВ «БІОНІК ЛЕНД». Вказані земельні ділянки не належать до території КП «Святошинське лісопаркове господарство» і не є Біличанським лісом. На території, яка передбачена під реалізацію проекту технопарку, розташовано колишні військові склади”, - прокоментували в Київраді.

В повідомленні зазначається, що на вказаній території знаходилося понад 80 ангарів для зберігання боєприпасів, службові приміщення, асфальтовані майданчики та дороги, пожежні рови, буферні зони тощо.

“Раніше, у квітні 2013 року, Київрада затвердила детальний план території BIONIC Hill, який фіксує незмінність функціонального призначення навколишньої території, тим самим гарантуючи збереження лісового масиву, що знаходиться поруч з інноваційним парком”, - запевняють в Київській міській раді.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 13 листопада затвердила проекти землеустрою та змінила цільове призначення двох земельних ділянок площею 56,7 та 90,4 га, що розташовані на вул. Пономарьова, 1-а, у Святошинському районі Києва для реалізації проекту "БІОНІК Хілл" – складової національного проекту «Технополіс».

Рішення підтримали всі 85 зареєстрованих на той момент у сесійній залі депутатів.