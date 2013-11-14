У Києві з'являється все більше незаконних "хостелів", на які не може вплинути міліція

У будинку на Дніпровській набережній , де живе голова КМДА Олександр Попов, три роки існувала нічліжка, пишуть "Вести".

«Це був якийсь жах. Жінки боялися зайти до ліфту, адже там постійно можна було наткнутися на п'яного або обкуреного чоловіка. Ночами були бійки, викликали міліцію, але все марно. Заспокоювалися на пару днів, а потім знову починали. Ми навіть думали охорону наймати, щоб не пускати цих постояльців, але потім все ж вирішили звернутися до головного у будинку. Він ніби як пішов до Олександра Попова і все вирішив - міліція вранці приїхала у цей хостел, потім ще раз по обіді, і вони в цей же день забрали свої речі і поїхали. Зараз квартира закрита. А ту війну згадуємо, як страшний сон», - розповіли нам сусіди Попова.

Як повідомили нам у столичній міліції, власник «хостелу» на Дніпровській набережній організував свій бізнес без всяких документів. «Наші співробітники провели з ним профілактичну бесіду, і він сам вирішив з'їхати», - розповіла речник столичної міліції Ольга Білик.

По п'ять нічліжок у будинку

Правда, іншим киянам, у чиїх будинках прописалися нічліжки, пощастило набагато менше - у них немає таких впливових сусідів. У лютому на вулиці Срібнокільській, 1, мешканці будинку в прямому сенсі слова оборонялися від постояльців хостелів. Вони спробували не пустити мешканців нічліжки, так ті розбили двері і силою увірвалися у під'їзд. Застосували навіть газові балончики та травматіку.

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У міліції кажуть, що не в їхніх силах вплинути на всі нелегальні хостели. «Так дійсно, до нас зверталися мешканці цього будинку з проханням вплинути на власників хостелів, і на підставі цього звернення співробітниками Дарницького РУВС були підготовлені листи до податкової, СЕС, і в ГосЧС для проведення перевірок. Це питання вирішується виключно в судовому порядку. Щоб допомогти людям правильно оформити необхідні документи для суду, ми надали юристів», - сказала нам речник столичної міліції Ольга Білик.

На вул. Чавдар, 14, теж влаштували чотири хостели, в яких живе по 30-40 осіб. Тут вже доходило до бійок з мешканцями будинку. Аналогічна проблема в будинках вул. Чавдар, 6, 8, вул. Урлівській, 30, Пчілки і т. д. «Люди від безвиході навіть охорону наймають, щоб вона стояла біля під'їзду і не пускала постояльців. Тому що, коли починаються конфлікти, власники нічліжок виводять своїх бійців, з якими сусіди бояться зв'язуватися», - розповіли нам в одному з охоронних агентств.

Як розповіли нам в міліції, зараз всі нічліжки в багатоквартирних будинках столиці тримають лише кілька людей, які вже давно побудували собі особняки під Києвом і їздять на дорогих машинах. Підрахувати кількість таких гуртожитків для заробітчан неможливо просто тому, що їх ніхто не реєструє.