ДАІ просить водіїв завтра не паркуватися поблизу «Олімпійського»

Державтоінспекція просить з 8-ї години ранку не паркувати автотранспорт на проїзній частині прилеглих до НСК «Олімпійський» тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній, на бульварі Лесі Українки та вулиці Димитрова.

Державтоінспекція Києва просить водіїв завтра не паркувати автомобілі на прилеглих до НСК «Олімпійський» вулицях у зв’язку з проведення футбольного матчу між національними збірними України та Франції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, вільного пересування вболівальників до НСК «Олімпійський», Державтоінспекція просить водіїв не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8-ї години ранку не паркувати автотранспорт на проїзній частині прилеглих до НСК «Олімпійський» тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній, на бульварі Лесі Українки (від вулиці Госпітальної до провулку Щорса) та вулиці Димитрова (від вулиці Великої Васильківської до вулиці Анрі Барбюса у обох напрямках).

Також ДАІ радить і водіям, і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених.

Як повідомлялося, 15 листопада о 21.45 на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч плей-офф Чемпіонату світу-2014 між національними збірними України та Франції.