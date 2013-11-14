Стало відомо, як виглядатиме Паркова дорога після реконструкції

З нового року на Парковій дорозі почнуть грандіозну реконструкцію: розширять проїжджу частину, побудують розв'язку з тунелем біля вертолітного майданчика, а також естакаду на Дніпровському узвозі для повороту до мосту метро. Таким чином влада хоче боротися із заторами. На все про все будівельникам даються два з половиною роки. Вартість будівництва - 270 млн грн. Правда, існує один нюанс: під ніж можуть піти близько 600 дерев на дніпровських схилах столиці, пишуть "Вести".

Додадуть смуги

Реконструкції підлягає ділянка від Петровської алеї (біля входу на стадіон «Динамо») і до Дніпровського проїзду (біля посту ДАІ на перехресті) . «Зараз тут дві смуги руху, які працюють по три години вранці і ввечері в одному напрямку. Через це страждають розташовані тут об'єкти. Тому мета реконструкції - вирішити цю проблему, а головне, зміцнити зсувонебезпечні схили», - розповів нам головний інженер «Київдормостпроекту» Рашид Халілов.

«Проект зараз на експертизі. З нового року буде проведений тендер на генпідрядника. І почнеться реконструкція», - каже Халілов. Повністю перекривати рух під час реконструкції будуть тільки при будівництві підпірних стінок.

Як поїдемо

Проект розділено на три черги. Перша - від Грушевського і до кінця Паркової дороги. Друга - будівництво розв'язки на в'їзді до виставкового комплексу (вертолітний майданчик), третя - реконструкція Дніпровського спуску з розширенням до 14 метрів і будівництво Лівоповоротні естакади. Розширювати проїжджу частину будуть за рахунок тротуарів і знесення зелених насаджень (581 дерево). У результаті на Петрівській алеї і Парковій дорозі будуть три смуги (одна реверсивна) по 3,5 метри кожна, а на Дніпровському узвозі - чотири (теж по 3,5 метри). «Від Петровської алеї до площі Андрія Первозванного організуємо реверсивний рух. Тобто вранці дві смуги - в центр і одна смуга - назад, а ввечері навпаки. А Дніпровським узвозом буде постійний рух по дві смуги в кожну сторону», - розповідає головний інженер.

На тему: На Парковій дорозі в Києві на півроку обмежать рух

З труднощами будівельники зіткнуться під Парковим мостом (в народі - Міст закоханих). Під ним дорога звужується, а розширити її нікуди. «Тому розширення на цій ділянці пройде за рахунок тротуару (від центру). Отримані 9,5 м проїжджої частини поділять на три смуги. А пішоходів пустять по верху підпірної стінки», - розповів Халілов.

Розв'язки

Побудують і дві розв'язки. Одна - в районі заїзду у виставковий комплекс, де розташовані готель, ресторани, вертолітний майданчик і будується spa-центр. Вона буде трирівневою: вгорі - вже існуюча естакада, у середині - сама Паркова дорога і нижній рівень - шляхопровід тунельного типу і невеликий тунель під Парковою дорогою. Тут можна буде розвернутися і під'їхати до виставкового центру. Друга розв'язка - у Дніпровського проїзду. «Це естакада для лівоповоротних потоків. Вона аналогічна тій, що побудували на примиканні мосту метро до Набережного шосе. Після її пуску приберемо створює незручності світлофор», - каже Халілов.

Що буде зі схилами

Проект передбачає зміцнення схилів і будівництво підпірних стін. «Схили знаходяться в хиткому положенні. Ми зміцнимо їх за допомогою підпірних стін із залізобетону», - розповів Халілов.

Але архітектори не в захваті від такої ідеї. На думку віце-президента Київської міської організації Національної спілки архітекторів Георгія Духовичного, потрібно пошукати інше рішення заради збереження схилів. «Якщо вирубають дерева, для того щоб робити розв'язку, то зникне характерний зелений коридор, який так прикрашає це місце, - каже Духовичний. - І ще не факт, що із будівництвом такої розв'язки і розширенням дороги не погіршиться транспортна ситуація з виїздом на вулицю Грушевського чи на площу Слави».