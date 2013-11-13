КМДА може зберегти вартість проїзного після підвищення цін на транспорт

Підвищення тарифів за проїзд у комунальному громадському транспорті, скоріше всього, не вдарить по гаманцю переважної більшості киян. Як стало відомо, в Київміськдержадміністрації розглядається пропозиція не підвищувати ціни на місячні проїзні на транспорт.

По суті, основний ціновий «удар» відчують на собі приїжджі й ті кияни, хто їздить настільки рідко, що купувати проїзний навіть за старою ціною йому не вигідно - поїздки по три гривні обійдуться дешевше. Приміром, сьогодні найпопулярніший проїзний на метрополітен і один з видів транспорту (автобус, тролейбус або трамвай ) коштує сто п'ятдесят гривень. При вартості поїздки в три гривні дорога на роботу і додому двома видами транспорту обійдеться на місяць (20 робочих днів) в 240 гривень. Отже , купуючи проїзний, киянин буде економити майже сто гривень на місяць на поїздку. Безкоштовним залишиться також проїзд пенсіонерів та інших пільговиків.

Інформацію про те, що пропозиція не збільшувати вартість проїзних серйозно розглядається, підтвердив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Євген Водовозов. В інтерв'ю журналістам у середу він зазначив також, що спочатку від керівництва транспортних комунальних підприємств столиці звучали пропозиції підвищити тарифи до 3,5 грн, до 3,25 грн, але округлення йде в меншу сторону. У проекті рішення зафіксована цифра 3 гривні на всі види транспорту.

Водовозов також розповів, що метрополітен планує ввести в обіг нові жетони, тому запасатися існуючими напередодні підвищення цін недоцільно. Що стосується анонсованого столичною владою введення єдиного електронного квитка, то через неконструктивну позицію директора метрополітену старт проекту переноситься на 1 липня, зазначив Водовозов.