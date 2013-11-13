Герега запросила депутатів від Києва відвідати сесію

Секретар Київради Галина Герега хоче, щоб у пленарному засіданні взяли участь народні депутати, особливо мажоритарники, які потрапили до Верховної Ради, завдяки киянам. Про це вона заявила, відповідаючи на запитання журналістів про можливість участі народних депутатів у сесіях столичної міськради.

«Хотілося б, щоб у нашому пленарному засіданні взяли участь народні депутати, особливо мажоритарники. Скоро почнеться бюджетний процес, і хотілося б, щоб вони вникли в проблеми міста і розповіли, як вони будуть відстоювати інтереси киян при формуванні бюджету, як вони допоможуть нам домагатися повернення податку на доходи фізосіб в повному обсязі. Перешкод для участі в роботі Київради немає. Статус народного депутата передбачає, що він може пройти куди завгодно, і я не вірю, що вони не можуть сюди прийти, якщо вони цього дійсно хочуть». - підкреслила Галина Герега.

На даний момент порядок денний сесії прийнятий, «за» його затвердження проголосувало 75 депутатів міськради. Як розповіла на брифінгу перед сесією секретар Київради Галина Герега, на сьогоднішньому пленарному засіданні депутати повинні навести порядок з розміщенням зовнішньої реклами, виділити гроші на реконструкцію проспекту Перемоги, Андріївського узвозу та 2 дитячих будинків сімейного типу.



Крім того, на порядку денному кілька екологічних і соціальних питань. Зокрема, на зарплати працівникам бюджетної сфери пропонується виділити 100 млн гривень.