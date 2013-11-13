Стало відомо, коли подорожчає проїзд у столичному транспорті

Зростання вартості проїзду в міському пасажирському транспорті відбудеться не раніше нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв'ю журналістам директор Департаменту транспортної інфраструктури Євген Водовозов, коментуючи інформацію ЗМІ про підвищення цін на проїзд до 3 гривень.

Він нагадав, що собівартість перевезень наразі становить від 3,5 до 3,8 грн.

“Проїзд подорожчає через 2-2,5 місяці. Не раніше нового року. Проїзні залишаться на тому ж рівні”, - сказав Водовозов.

При цьому він зауважив, що система електронного квитка відкладається.

“Система електронного квитка через неконструктивну позицію керівника метрополітену переноситься з 1 січня на 1 липня”, - сказав керівник департаменту.

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За його словами, подані в розрахунках метрополітену показники демонструють, що витрати на отриманні однієї гривні доходів складають 13,4 відсотка, а у “Київпастрансі” - 43 відсотка. Також Водовозов сказав, що власники маршрутних перевезень поки не надавали розрахунків і не просили дозволу на підвищення вартості перевезень.

Також керівник профільного департаменту повідомив, що зі зміною вартістю проїзду в метрополітені, будуть видані жетони іншого кольору. Також, за його словамит, передбачено збільшення штрафу для безбілетних пасажирів до 60 гривень.

“Підвищення тарифу на проїзд неминуче. Це вимушена міра”, - сказав Водовозов.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада на сайті КМДА було оприлюднено проект рішення про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті до 3 гривень, в тому числі на проїзд міською електричкою та фунікулером.