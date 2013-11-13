Засідання Київради відкрилося
09:25, 13 листопада 2013Київ
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Будівлю КМДА під час проведення сесій Київради традиційно перебуває під посиленою охороною міліції.
Герега відкрила засідання Київради
Секретар Київради Галина Герега відкрила сьогоднішє засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, у залі зареєструвалося 66 депутатів.
До порядку денного внесено 251 проект рішень.
Перед початком засідання відбувся брифінг Гереги, на якому вона наголосила на важливості ухвалення цих рішень для столиці.
У залі присутні представники опозиційних фракцій, зокрема, від «УДАРу» - Андрій Странніков, а від «БЮТ-Батьківщина» Тетяна Меліхова. Вони планують зробити заяву в сесійній залі, після чого долучитися до мітингу, що відбувається під будівлею КМДА.
Будівля КМДА під час проведення сесій Київради традиційно перебуває під посиленою охороною міліції.
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