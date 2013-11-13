Засідання Київради відкрилося

Секретар Київради Галина Герега відкрила сьогоднішє засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі зареєструвалося 66 депутатів.

До порядку денного внесено 251 проект рішень.

Перед початком засідання відбувся брифінг Гереги, на якому вона наголосила на важливості ухвалення цих рішень для столиці.

У залі присутні представники опозиційних фракцій, зокрема, від «УДАРу» - Андрій Странніков, а від «БЮТ-Батьківщина» Тетяна Меліхова. Вони планують зробити заяву в сесійній залі, після чого долучитися до мітингу, що відбувається під будівлею КМДА.

Будівля КМДА під час проведення сесій Київради традиційно перебуває під посиленою охороною міліції.