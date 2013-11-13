На черговий мітинг під Київраду вийшло близько 200 осіб від опозиції

Зранку під будівлею КМДА, де сьогодні відбудеться засідання сесії Київради, столичний осередок партії “Батьківщина” поводить мітинг протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, на Хрещатику станом на 8.30 зібралися близько 200 осіб. Будівля КМДА оточена кордонами міліції.

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До “Батьківщини” також приєднуються представники партії “УДАР”.

При цьому навпроти КМДА, на іншому боці Хрещатика стоять люди з транспарантами, на яких написано: “Робота Київради - життя столиці”, “Руки геть від Київради!”, “Опозиція! Не заважай працювати!”.