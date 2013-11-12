З НСК "Олімпійський" звільнили всіх касирів - гендиректор

Керівництво державного концерну "Спортивні арени України" звільнило всіх касирів НСК "Олімпійський", повідомляє прес-служба підприємства.

Таке рішення було прийнято концерном, беручи до уваги ситуацію зі зловживаннями щодо квитків на матч Україна - Англія.

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Тепер, під час продажу квитків на матч Україна - Франція, вболівальників обслуговували нові касири. Одна людина могла купити не більше чотирьох квитків. Біля кас встановлені спеціальні відбійники для відділення черг один від одного і забезпечення неможливості вільного переміщення між ними. Під час продажу квитків було відкрито максимальну кількість вікон, на яких розмістили інформацію про сектори та вартості. Крім того, працювала каса для людей з обмеженими здатностями, для яких передбачено 300 квитків.

"Спортивні арени" зазначають, що спробували врахувати всі зауваження щодо продажу квитків, в першу чергу від уболівальників і ЗМІ, і це повинно вирішити проблему спекуляції квитками.