Завтра до Київради прийдуть 800 міліціонерів

Для забезпечення охорони громадського порядку 13 листопада в Києві під час проведення сесії Київради буде залучено 800 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

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Як нагадали у міліції, 13 листопада біля КМДА планується акція однієї з політичних сил за участю понад 1500 громадян. Про це вони подали відповідні заявки до Київської держадміністрації.

Столична міліція звертається до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися встановленого законом порядку проведення мітингів та демонстрацій, не порушувати громадський порядок, не провокувати конфліктних ситуацій і не підбурювати громадян до незаконних дій.