Розгнівані уболівальники утворили тисняву біля кас "Олімпійського" (відео)

У Києві біля кас "Олімпійського" утворилася велика тиснява бажаючих отримати квитки на матч Україна - Франція.

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Біля північного входу стоїть стометрова черга за квитками, які продали через інтернет. У середину каси пускають по 5-7 людей.

Нагадаємо, каси НСК "Олімпійський" продадуть лише 3 тисячі квитків на гру Україна - Франція.

О 10.00 в касах НСК " Олімпійський" почався продаж квитків на матч плей-офф ЧС між українською збірною і збірної Франції, який відбудеться 15 листопада.

Хоча організатори обіцяли, що буде працювати 8 кас, відкрито чомусь тільки чотири. Всі підходи до них обмежені турнікетами, тому перекупники не можуть організувати свої каруселі. Багато хто з них розходяться.

Замовити квитки можна було на спеціальному сайті. Проте багато охочих не змогли цього зробити. Через величезний наплив користувачів сайт кілька днів не працював.