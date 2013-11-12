Київрада готується затвердити нові правила забудови столиці

На сесію Київської міської ради, що запланована на 13 листопада, виноситься питання про затвердження основних принципів містобудівної політики, які передбачають збереження історичного обличчя міста та його природного середовища. Про це повідомила секретар Київської міськради Галина Герега в інтерв'ю газеті «Сегодня».

– На пленарне засідання виносяться два суміжних документа – програма створення містобудівної документації та проект основ містобудівної політики міста. Ці документи визначають основні принципи, за якими місто буде жити і розвиватися найближчим часом, вони стануть свого роду містобудівною конституцією Києва, – розповіла Галина Герега.

За її словами, ухвалення цих документів дозволить виправити минулі прорахунки в цій сфері і не припуститися нових.

– Будемо відверті, під час розвитку інфраструктури столиці було допущено чимало помилок, тому наше завдання – виправити те, що зроблено раніше, і не припустити повторення таких помилок у майбутньому. Тому першорядні завдання – збереження історичного обличчя міста, поліпшення екологічної ситуації, розвиток соціальної, транспортної інфраструктури, – зазначила секретар Київради.